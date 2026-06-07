Woodstock der Blasmusik: Vom Plan B zum Festivalkonzern

Das "Woodstock der Blasmusik" feiert 2027 sein 15-jähriges Jubiläum. Seit 2011 wuchs es kontinuierlich, wie auch die SE Holding, die für Initiator Simon Ertl steht. Der gebürtige Innviertler studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Konzertfach Trompete) sowie an der Donau-Uni Krems Musikmanagement. "Als klar war, dass ich kein Profimusiker werde, brauchte ich ein zweites Standbein", erklärt er pragmatisch seinen Plan B, der beispiellos aufging.

Schon als Student gründete Ertl mit Kollegen ein Ensemble, ein jährliches Probenwochenende führte zum ersten Konzert und schließlich zum eindrucksvollen Blasmusikfestival. 2015 explodierten die Besucherzahlen und 2017 "haben wir schon bemerkt, dass wir vielleicht ein bisschen was ausgelöst und eine sehr gute Marke geschaffen haben", sagt er im APA-Gespräch. Was mit 9.000 Besucherinnen und Besuchern am Baumkronenweg in Kopfing im Innviertel begann, wurde bald in die Arco Area in Ort im Innkreis versetzt und wuchs bis 2025 auf rund 108.000 Gäste, 150 Bands und neun Bühnen. Für 2026 (2. bis 5. Juli) gibt es noch ein paar Restkarten, der Vorverkauf für das 15-Jahr-Jubiläum 2027 - wegen Corona und eines Schicksalsschlags wurde jeweils einmal pausiert - läuft und das Line-up "Best of 15 Years" steht bereits.

Die SE Holding GmbH umfasst heute acht Tochterfirmen, die unter anderem ein Hotel, Restaurants wie das Ein-Sterne-Michelin-Lokal kammer5 in Ort im Innkreis und das Festival "Klassik am Dom" in Linz betreiben, Ticketing, PR und Marketing, Veranstaltungsgastronomie, Merchandise, Labelmanagement, Booking und sogar mobile Hygienelösungen anbieten. Sehr früh setzte man auf ein bargeldloses Bezahlsystem, das eigene Gastronomieangebot entstand aus dem Grund, "dass die Wertschöpfung im eigenen Unternehmen bleibt". In puncto Hygiene habe man "aus der Not eine Tugend gemacht", weil nach der Coronazeit der bisherige Anbieter ausfiel. "Wir haben mit der Firma Gföllner von Anfang Februar bis Juni knapp 100 Sanitärcontainer konzipiert, entwickelt und gebaut" - nun werden sie unter der Marke "Black Box" auch vermietet. "So sind wir gewachsen und haben uns hoffentlich einen halbwegs guten Namen gemacht in der Eventbranche." Aus anfangs "einer Assistentin und mir" sind mittlerweile etwa 100 Beschäftigte in den verschiedensten Bereichen geworden, beim viertägigen Festival im Sommer helfen mehr als 6.000 Personen in irgendeiner Form mit, getragen vom Spirit der Musik.

Neben dem alljährlichen Woodstock der Blasmusik gibt es Brass Palmas, eine blasmusikalische Reise auf die kroatische Insel Krk, ein Winter-Woodstock der Blasmusik in Tirol, Woodstock Music, einen Verlag für Noten und CDs, und die Woodstock Academy, ein musikalisches Fortbildungsformat rund um den Wolfgangsee. Die Brass Cruise, eine Kreuzfahrt unter dem Zeichen "Love, Peace und Blasmusik", feierte kürzlich Premiere und soll zu einem jährlichen Fix-Event werden. Knapp 1.000 Gäste schipperten übers Mittelmeer. Fünf Bands waren dabei, "und das hat uns verwundert, auch alle Besucher haben Instrumente mitgehabt" erklärte Ertl, der selbst nicht an Bord war sondern mit der Woodstock Allstar Band die Eröffnungsfeier des ESC 2026 in Wien begleitete. Seine Agentur war - unter Federführung von Ertls Co-Geschäftsführerin Kerstin Pröll - für das Delegation Management der 35 teilnehmenden Nationen zuständig.

Das Gesamtspiel - und das Gesamtspielchen mit Kindern am Sonntag - markiert seit 2015 einen Höhepunkt des Festivals, wenn alle Besucher gemeinsam musizieren. 2026 tun sie dies mit Jutta Keeß und ihrer Tuba, der ersten Woodmasterin der Festivalgeschichte. Der Titel Woodmaster wird seit 2016 an herausragende Blasmusik-Persönlichkeiten verliehen, die in mehreren Musikstilen auf den verschiedenen Bühnen zeigen, wie vielseitig ihr Instrument eingesetzt werden kann. Tubistin Jutta Keeß "spielt mit der Jazzrausch Bigband in Richtung Brass-Techno, aber auch mit einer Tanzlmusi und bei einer Coverband. Also, sie ist musikalisch unfassbar vielseitig", ist Ertl mit der Woodmasterin mehr als zufrieden.