Schuss versehentlich gelöst: 51-Jähriger verletzt sich bei Schießtraining in Innsbruck-Land

Ein 51-jähriger Österreicher ist am Samstagnachmittag bei einem Schießtraining im Bezirk Innsbruck-Land durch einen selbst abgefeuerten Schuss verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr.

Auf einem Schießstand wurde unter der Leitung eines 37-jährigen Schießtrainers ein Training durchgeführt. Beim Hantieren mit seiner Waffe löste sich nach bisherigen Erkenntnissen versehentlich ein Schuss aus der Waffe des 51-Jährigen. Das Projektil traf den Mann am Fuß.