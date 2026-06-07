Am Fuß verletzt

Schuss versehentlich gelöst: 51-Jähriger verletzt sich bei Schießtraining in Innsbruck-Land

Ein 51-jähriger Österreicher ist am Samstagnachmittag bei einem Schießtraining im Bezirk Innsbruck-Land durch einen selbst abgefeuerten Schuss verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr.

Auf einem Schießstand wurde unter der Leitung eines 37-jährigen Schießtrainers ein Training durchgeführt. Beim Hantieren mit seiner Waffe löste sich nach bisherigen Erkenntnissen versehentlich ein Schuss aus der Waffe des 51-Jährigen. Das Projektil traf den Mann am Fuß.

Der Schütze zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht gerufen werden: Der verletzte Mann konnte privat in die Universitätsklinik Innsbruck transportiert werden. (TT.com)

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