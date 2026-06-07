Tourismusabgabe: Sieg vor Höchstgericht bleibt für Tiroler Firma wertlos

Ein Tiroler Unternehmen hat sich vor dem Höchstgericht erfolgreich gegen die Tourismusabgabe gewehrt. Trotzdem ist der Erfolg nichts Wert, kritisiert der Steuerberater, der die Gesellschaft vertritt. Denn das Land habe die Abgabe inzwischen in eine „Schattenumsatzsteuer“ umgewandelt.