„Pyrrhussieg“ um Pflichtbeitrag
Tourismusabgabe: Sieg vor Höchstgericht bleibt für Tiroler Firma wertlos
Mehr als 140 Millionen Euro spielt die Tourismusabgabe jährlich ein, mit denen jedes Unternehmen in Tirol die Tourismusverbände mitfinanziert.
© TT/Rita Falk
Ein Tiroler Unternehmen hat sich vor dem Höchstgericht erfolgreich gegen die Tourismusabgabe gewehrt. Trotzdem ist der Erfolg nichts Wert, kritisiert der Steuerberater, der die Gesellschaft vertritt. Denn das Land habe die Abgabe inzwischen in eine „Schattenumsatzsteuer“ umgewandelt.
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