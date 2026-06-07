Mit 220 km/h auf A12 unterwegs: 52-jähriger Raser ist vorerst Führerschein und Auto los

Einer Zivilstreife der Tiroler Verkehrspolizei ist am Samstagnachmittag ein Raser auf der Inntalautobahn (A12) ins Netz gegangen. Für den 52-Jährigen war die Fahrt bei Zirl sofort zu Ende: Ihm wurde nicht nur der Führerschein, sondern auch sein Auto abgenommen.

Zirl – Ein Raser ist nach einer rücksichtslosen Fahrt Samstagnachmittag auf der Inntalautobahn (A12) vorerst Führerschein und Fahrzeug los. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung westlich von Zirl ein Wagen mit polnischem Kennzeichen auf, der in Fahrtrichtung Innsbruck stark beschleunigte.

Die Beamten fuhren dem Fahrzeug nach und stellten bei der Messung fest, dass der Lenker 90 km/h zu schnell unterwegs war. Statt der erlaubten 130 km/h bretterte der Mann also mit 220 km/h über die A12. Der Pkw wurde daraufhin angehalten und der Lenker, ein 52-jähriger Pole, einer Kontrolle unterzogen.