Von Forstweg abgekommen
Lkw überschlug sich in Tobadill, prallte gegen Baum und blieb am Dach liegen
Tobadill – Am späten Samstagvormittag kam ein Lkw im Gemeindegebiet von Tobadill von einem Forstweg ab und überschlug sich. Ein 43-Jähriger war um kurz nach 11 Uhr auf einem Forstweg unterwegs, als das Fahrzeug über den Wegrand hinaus geriet und seitlich abrutschte. Es überschlug sich, prallte gegen einen Baum und kam am Dach liegend zum Stillstand.
Der Lenker konnte den Lkw unverletzt selbständig verlassen und verständigte die Einsatzkräfte, welche den abgestürzten Lkw sicherten. (TT.com)
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