tt.com Regionalliga Tirol
Spiel in voller Länge: Völs-Routinier Pranter tat Ex-Club WSG im Titelkampf weh
In seinem letzten Heimspiel glänzte Völs-Routinier Benjamin Pranter gegen seinen Ex-Club.
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Die Meisterfrage in der tt.com Regionalliga wird erst am letzten Spieltag am kommenden Wochenende geklärt. Tabellenführer WSG stolperte beim 2:2-Remis in Völs, Verfolger St. Johann hielt das Titelduell mit einem 3:0-Erfolg in Mils offen. Bei uns könnt ihr euch das Spiel Völs gegen Juniors noch einmal in voller Länge ansehen!
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