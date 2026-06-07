Tore und Highlights im Video: Völs-Routinier Pranter tat Ex-Club WSG im Titelkampf weh

Die Meisterfrage in der tt.com Regionalliga wird erst am letzten Spieltag am kommenden Wochenende geklärt. Tabellenführer WSG stolperte beim 2:2-Remis in Völs, Verfolger St. Johann hielt das Titelduell mit einem 3:0-Erfolg in Mils offen. Bei uns könnt ihr euch das Spiel Völs gegen Juniors noch einmal in voller Länge ansehen!