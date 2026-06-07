Innsbrucker Firma

Magst mi pflanzen? Was hinter Microgreens steckt und wie man sie selbst anbaut

© Axel Springer
Rosa Karbon

Von Rosa Karbon

Microgreens strotzen geradeso vor Nährstoffen. In Innsbruck baut Florian Proxauf die kleinen Pflanzen in großem Stil an – ganz ohne Acker und Traktor. Das gelingt auch zuhause.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

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