Abruptes Ausweichmanöver auf Walchseestraße: Biker stürzte und verletzte sich

Niederndorf – Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Sonntagvormittag um 11.20 Uhr auf der Walchseestraße (B172) in Niederndorf verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Biker von Niederndorf kommend in Richtung Oberaudorf unterwegs. Auf Höhe einer Tankstellenausfahrt bog plötzlich ein weißes Auto – vermutlich mit österreichischem Kennzeichen – unmittelbar vor dem Motorradfahrer auf die Bundesstraße ein.

Um eine Kollision zu verhindern, musste der 56-Jährige sofort ausweichen. Dabei verlor der Mann jedoch die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf den Asphalt. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es laut Polizei nicht.

Pkw fuhr einfach weiter

Der Motorradlenker zog sich bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades am linken Fuß zu und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Der unbekannte Lenker des weißen Wagens hielt nach dem Vorfall nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Niederndorf fort. Am Motorrad entstand Sachschaden.