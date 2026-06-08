Biker bei Sturz in Niederndorf verletzt: Flüchtiger Pkw-Lenker ausgeforscht

Niederndorf – Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland wurde am Sonntagvormittag in Niederndorf bei einem Sturz verletzt, als er einem Auto ausweichen wollte. Dessen Lenker beging Fahrerflucht, konnte inzwischen jedoch ausfindig gemacht werden.

Der 56-Jährige war mit seinem Bike auf der Walchseestraße (B172 unterwegs, als ein Auto unmittelbar vor ihm in die Bundesstraße einbog. Beim Versuch, eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug zu verhindern, verlor der Mann die Kontrolle über sein Bike und stürzte auf den Asphalt. Er wurde am Fuß verletzt und ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht.