Biker bei Sturz in Niederndorf verletzt: Flüchtiger Pkw-Lenker ausgeforscht
Niederndorf – Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland wurde am Sonntagvormittag in Niederndorf bei einem Sturz verletzt, als er einem Auto ausweichen wollte. Dessen Lenker beging Fahrerflucht, konnte inzwischen jedoch ausfindig gemacht werden.
Der 56-Jährige war mit seinem Bike auf der Walchseestraße (B172 unterwegs, als ein Auto unmittelbar vor ihm in die Bundesstraße einbog. Beim Versuch, eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug zu verhindern, verlor der Mann die Kontrolle über sein Bike und stürzte auf den Asphalt. Er wurde am Fuß verletzt und ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht.
Der zunächst Unbekannte konnte nun ausgeforscht werden, berichtete die Polizei am Montagabend. Ermittlungen der örtlichen Polizei hätten ergeben, dass ein 62-jähriger Österreicher am Steuer des Autos gesessen hatte. (TT.com)
Meistgelesene Artikel
Verantwortlich für Gewalt
Neues Gesetz greift erstmals: Dieser Frau wird das Land Tirol den Orden aberkennen
Fünf Generationen arbeiteten hier
Traditionsgeschäft in Schwaz schließt nach 133 Jahren: „Da tut einem das Herz weh“
2005–2026
Schock im Tiroler Fußball-Unterhaus: SK Rum trauert um seinen Torhüter
Hype um Alpenüberquerung
Hunderte auf der Warteliste: Wanderboom bringt diese Tiroler Hütte ans Limit
Jetzt auch Gold am Ringfinger
Kollegen lüfteten romantisches Geheimnis: Dieser Skistar feierte Traumhochzeit