Rotes Kreuz schlägt Alarm: Blutkonserven in Tirol werden knapp
Weil sich die Blutkonserven in Tirol derzeit auf einem kritischen Niveau befinden, hat das Rote Kreuz am Sonntag dringlich zum Blutspenden aufgerufen. „Unsere Blutlager sind derzeit nur etwa zur Hälfte gefüllt. Um die Versorgung von Patient:innen in Tirol jederzeit sicherstellen zu können, brauchen wir jetzt dringend Unterstützung aus der Bevölkerung. Jede einzelne Blutspende hilft und kann Leben retten“, appelliert Manfred Gaber, organisatorischer Leiter des Blutspendedienstes Tirol.
Grund für die niedrigen Lagerbestände dürften die zahlreichen Feiertage und sommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen gewesen sein. Für eine stabile Versorgung der Tiroler Krankenhäuser sollten sich laut Rotem Kreuz laufend etwas mehr als 1000 Blutkonserven im Lager befinden. Aktuell seien jedoch nur knapp 600 Konserven verfügbar. Blutpräparate werden täglich für Notfälle, Operationen, Krebstherapien und die Behandlung schwerer Erkrankungen benötigt. (TT.com)
Kommende Blutspendetermine
Das Rote Kreuz Tirol ruft daher alle gesunden Menschen ab 18 Jahren auf, Blut zu spenden. Die kommenden Blutspendetermine: 8. Juni, Telfs, 13–20 Uhr; 9. Juni, Hall in Tirol, 16–20 Uhr; 10. Juni, Matrei in Osttirol, 15–20 Uhr; 10. Juni, Innsbruck (Blutbank), 16–20 Uhr; 11. Juni, Höfen, 12–20 Uhr. Alle Blutspendetermine sind auf www.blut.at zu finden.
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