Rotes Kreuz schlägt Alarm: Blutkonserven in Tirol werden knapp

Weil sich die Blutkonserven in Tirol derzeit auf einem kritischen Niveau befinden, hat das Rote Kreuz am Sonntag dringlich zum Blutspenden aufgerufen. „Unsere Blutlager sind derzeit nur etwa zur Hälfte gefüllt. Um die Versorgung von Patient:innen in Tirol jederzeit sicherstellen zu können, brauchen wir jetzt dringend Unterstützung aus der Bevölkerung. Jede einzelne Blutspende hilft und kann Leben retten“, appelliert Manfred Gaber, organisatorischer Leiter des Blutspendedienstes Tirol.