Von 28 Grad zum Temperatursturz: Tirol steht eine turbulente Wetterwoche bevor
Die kommenden Tage steht Tirol eine meteorologische Achterbahnfahrt bevor. Während der Sonntag und Montag noch einmal frühsommerliche Temperaturen bieten, zieht ab Dienstag erneut eine markante Kaltfront über das Land und übernimmt die Regie in der Wetterküche. In den höheren Lagen klopft sogar kurzzeitig der Winter an.
Innsbruck – An den Laternenmasten und den Stämmen alter Bäume hängen sie wie moderne Aushängeschilder unserer Zeit: kleine Zettel, auf denen groß „Gesucht“ zu lesen ist. Mal wird eine Wohnung, mal ein entlaufenes Haustier gesucht. Mit Blick auf die vergangene Woche, die Tirol einige kühle und nasse Tage bescherte, könnte man meinen, dass bald ein neues Gesuch dazukommt: „Vorsommer, dringend gesucht!“
Mit Beginn der neuen Woche wird dieser Wunsch zumindest kurzzeitig erfüllt. Danach steht von den Temperaturen her aber wieder eine Achterbahnfahrt an, von stabilem Hochdruckwetter ist erstmal keine Spur.
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