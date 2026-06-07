Helfer verhinderten Schlimmeres
Geländer gebrochen: 85-Jährige bei Wanderung in Volders abgestürzt
Ein Holzgeländer am Wegrand brach, worauf die 85-Jährige mehrere Meter abstürzte.
© Clemens Markart
Dramatische Szenen spielten sich am Sonntag am Rafflersteig in Volder ab: Eine 85-jährige Frau rutschte nach dem Bruch eines Holzgeländers mehrere Meter über steiles Gelände ab. Zwei Ersthelfer konnten einen weiteren Absturz verhindern.
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