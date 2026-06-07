Verantwortlich für Gewalt
Neues Gesetz greift erstmals: Dieser Frau wird das Land Tirol den Orden aberkennen
Unter der Führung von Schwester Ignatia Schaubmair kam es im Mädchenheim Martinsbühel zu schweren Fällen von Gewalt.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Das Land Tirol entzieht Schwester Ignatia Schaubmair, der Leiterin des einstigen Mädchenheims Martinsbühel, posthum das Verdienstkreuz. Warum diese Entscheidung gefallen ist und wieso sie bei den SOS-Kinderdorf-Leitfiguren und einstigen Nazi-Größen noch aussteht.
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