Verantwortlich für Gewalt

Neues Gesetz greift erstmals: Dieser Frau wird das Land Tirol den Orden aberkennen

Unter der Führung von Schwester Ignatia Schaubmair kam es im Mädchenheim Martinsbühel zu schweren Fällen von Gewalt.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Benedikt Mair

Von Benedikt Mair

Das Land Tirol entzieht Schwester Ignatia Schaubmair, der Leiterin des einstigen Mädchenheims Martinsbühel, posthum das Verdienstkreuz. Warum diese Entscheidung gefallen ist und wieso sie bei den SOS-Kinderdorf-Leitfiguren und einstigen Nazi-Größen noch aussteht.

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