Neues Gesetz greift erstmals: Dieser Frau wird das Land Tirol den Orden aberkennen

Das Land Tirol entzieht Schwester Ignatia Schaubmair, der Leiterin des einstigen Mädchenheims Martinsbühel, posthum das Verdienstkreuz. Warum diese Entscheidung gefallen ist und wieso sie bei den SOS-Kinderdorf-Leitfiguren und einstigen Nazi-Größen noch aussteht.