Schwer verletzt

Bei gesicherter Querung verunfallt: 76-jähriger Wanderer fiel in Ginzling 80 Meter tief

Ein Begleiter der Verunfallten setzen einen Notruf ab.
© ZOOM.TIROL

Der Österreicher kam auf einem Steig zu Sturz. Er wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

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