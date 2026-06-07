Schwer verletzt
Bei gesicherter Querung verunfallt: 76-jähriger Wanderer fiel in Ginzling 80 Meter tief
Ein Begleiter der Verunfallten setzen einen Notruf ab.
© ZOOM.TIROL
Der Österreicher kam auf einem Steig zu Sturz. Er wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
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