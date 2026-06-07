FC Wacker siegte spät

4:0-Sieg bei der Reichenauer Abschiedsgala, Kitz-Joker Krimbacher traf vier Mal

Sebastian Pittl, Mario Kleinlercher, Fabain Kraxner und Matthias Schmidhofer (von links) werden der Reichenau abgehen.
© Reichenau
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

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