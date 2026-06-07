Diskriminierung im Job
Coming-out am Arbeitsplatz? Das müssen Firmen tun, um ihre Mitarbeiter zu schützen
Laut einer Studie outen sich viele queere Menschen nicht gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen. Aus Sorge, sozial oder beruflich ausgegrenzt zu werden.
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Diskriminierung gehört für viele queere Menschen noch immer zum Arbeitsalltag. Viele ziehen es daher vor, sich gar nicht erst zu outen. Wie sich Betroffene rechtlich vor Diskriminierung schützen können und was Firmen umsetzen sollten, um für alle ein inklusives Miteinander zu schaffen.
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