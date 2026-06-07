Nach Feueralarm: Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf

Nach einem Feueralarm im Tower des Flughafens München läuft der Flugbetrieb langsam wieder an. Dies sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft am Sonntagabend. Auf der Internetseite des Airports hieß es, es könne noch zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen.

Zuvor hatte der Flughafen mitgeteilt, dass der Betrieb vorübergehend eingestellt worden sei. „Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert“, hieß es auf der Webseite. „Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt.“ Rund zwei Stunden später gab es allerdings bereits wieder einzelne Starts.

Wie viele Flüge insgesamt betroffen gewesen seien, stehe noch nicht fest, sagte der Flughafensprecher. Zwar war am Sonntag der letzte Tag der bayerischen Schul-Pfingstferien, der Hauptreiseverkehr sei zu dieser Zeit aber bereits vorbei gewesen. Die Anzeigetafeln im Flughafen zeigten auch am Abend noch viele verspätete Flüge an.