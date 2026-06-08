Tsunamiwarnung nach Erdbeben vor der Küste der Philippinen

Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 7,8 vor der Südküste der Philippinen haben die Behörden eine Tsunamiwarnung ausgegeben. Das in den USA ansässige Pacific Tsunami Warning Center teilte am Montag mit, dass binnen "der nächsten drei Stunden" Tsunamiwellen entlang der Küsten der Philippinen, Indonesiens, Palaus, Taiwans und Papua-Neuguineas möglich seien. Auch Japan gab eine Tsunamiwarnung aus. In den Philippinen wurde mindestens ein Toter gemeldet.

Das Beben hatte sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Montagmorgen in einer Tiefe von 35 Kilometern vor der Insel Mindanao. Die japanische Wetterbehörde teilte mit, dass ab 11.30 Uhr (Ortszeit, 04.30 Uhr MESZ) Tsunamis mit einer Höhe von bis zu einem Meter in verschiedenen Regionen erwartet würden.