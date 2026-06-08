Chinas Präsident Xi zu Besuch in Nordkorea

Chinas Staatschef Xi Jinping hat seinen zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea begonnen. Auf von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Aufnahmen war zu sehen, wie das Flugzeug mit ihm an Bord in Pjöngjang ankam. Es ist sein erster Besuch in dem Nachbarland seit rund sieben Jahren. In der Vergangenheit haben sich die beiden Staatschefs bereits sechsmal getroffen.

Kurz vor seinem Besuch in Nordkorea sprach Xi Jinping von "neuen Entwicklungschancen" für die zwei Nachbarländer. China und Nordkorea sollten zudem gemeinsam das internationale System mit den Vereinten Nationen im Zentrum sowie die auf dem Völkerrecht beruhende internationale Ordnung verteidigen, schrieb er in einem Beitrag für die nordkoreanische Parteizeitung "Rodong Sinmun". Zugleich wendete sich Xi gegen "Hegemonismus und Machtpolitik".

Nach Angaben Pekings sollte Xi bei seinem Besuch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über die bilateralen Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse sprechen.

Am Vortag von Xis Staatsbesuch hatte Nordkorea erneut diplomatischen Bemühungen für eine nukleare Abrüstung Nordkoreas eine klare Absage erteilt. So bezeichnete Kim Yo-jong, die politisch einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Nordkoreas Status als Nuklearwaffenstaat als "unumkehrbare Realität - unabhängig davon, ob andere ihn anerkennen oder nicht".