Citroëns Sofa-Surfer
Citroën C5 Aircross Hybrid 145 MAX: Das SUV mit Wohnzimmer-Gefühl
Der neue Citroën C5 Aircross verbindet modernes SUV-Design mit hohem Komfort und elektrifizierten Antrieben.
© Lukas Letzner
Manche Hersteller werben mit Sportlichkeit, andere mit Luxus. Citroën setzt beim neuen C5 Aircross vor allem auf Entspannung. Die zweite Generation des Familien-SUV ist deutlich gewachsen, zeigt sich optisch wesentlich markanter und möchte den Alltag seiner Passagiere so angenehm wie möglich gestalten.
Kommentare