Eklat in der Linie 5
„Heil Hitler“-Rufe in Innsbrucker Tram: 32-Jähriger angezeigt
Dem Eklat soll eine Auseinandersetzung mit anderen Fahrgästen vorausgegangen sein.
© Rita Falk
Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntagabend in einer Innsbrucker Straßenbahn für einen Eklat gesorgt, indem er mehrmals lautstark „Heil Hitler“ rief. Der Vorfall hat für ihn eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz zur Folge.
Der Vorfall ereignete sich kurz vor 19:30 Uhr in der Straßenbahnlinie 5. Laut ersten polizeilichen Erhebungen soll den Rufen eine Streitigkeit mit anderen Fahrgästen vorangegangen sein. Der Mann, ein in Innsbruck wohnhafter polnischer Staatsbürger, schrie die NS-Parole für andere Passagiere gut hörbar.
Für den 32-Jährigen hat sein Verhalten ein juristisches Nachspiel. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck nach dem Verbotsgesetz angezeigt. (TT.com)
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