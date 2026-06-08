„Heil Hitler“-Rufe in Innsbrucker Tram: 32-Jähriger angezeigt

Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntagabend in einer Innsbrucker Straßenbahn für einen Eklat gesorgt, indem er mehrmals lautstark „Heil Hitler“ rief. Der Vorfall hat für ihn eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz zur Folge.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 19:30 Uhr in der Straßenbahnlinie 5. Laut ersten polizeilichen Erhebungen soll den Rufen eine Streitigkeit mit anderen Fahrgästen vorangegangen sein. Der Mann, ein in Innsbruck wohnhafter polnischer Staatsbürger, schrie die NS-Parole für andere Passagiere gut hörbar.