Zwei Männer gerieten in Streit

Kopfstoß und Schläge mit Helm: Wilde Rauferei an Tankstelle im Unterland eskalierte

Ein 54-jähriger Autofahrer und ein 23-jähriger Biker gingen aufeinander los.
© Vanessa Rachlé

Wegen einer blockierten Zapfsäule sind am Sonntagabend zwei Männer an einer Tankstelle im Bezirk Innsbruck-Land aneinandergeraten. Für einen endete der Streit mit einer Fahrt ins Krankenhaus.

Ein Streit um eine blockierte Zapfsäule ist am frühen Sonntagabend an einer Tankstelle im Bezirk Innsbruck-Land völlig eskaliert. Ein 23-jähriger Motorradfahrer und ein 54-jähriger Autofahrer gingen aufeinander los.

Nach einer anfänglich nur verbalen Auseinandersetzung soll der 54-jährige Autofahrer dem Jüngeren einen Kopfstoß gegen die Nase versetzt haben. Dieser schlug laut Polizeibericht im Gegenzug mit seinem Motorradhelm auf den Autofahrer ein und traf ihn am Kopf sowie im Bauchbereich.

Der 54-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und musste von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht werden. Der 23-Jährige wurde leicht an der Nase verletzt.

Gefälschtes Kennzeichen, ohne Führerschein

Nach der Auseinandersetzung flüchtete der Motorradfahrer vom Tatort, konnte aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife angehalten werden. Bei der Kontrolle des 23-Jährigen stellte sich heraus, dass der Streit für ihn weitreichende Folgen haben wird: Er besitzt keinen Führerschein und hatte am Motorrad gefälschte Kennzeichen angebracht.

Grund für den ursprünglichen Streit war laut ersten Erhebungen der Polizei Wattens, dass der Motorradlenker die Zapfsäule zu lange blockiert haben soll. Beide Männer werden angezeigt. (TT.com)

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