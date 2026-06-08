Kommentar

Gehälter und der dreifache Bauchfleck

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Österreichs Politik und Sozialpartner haben es nicht geschafft, fristgerecht die EU-Regeln zur Lohntransparenz umzusetzen. Und auch die EU muss sich harte Kritik gefallen lassen.

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