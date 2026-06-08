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Entwicklung im Fokus
Wie wird der Wind am Achensee wehen? Bevölkerung malt sich die Zukunft aus
Wie auch immer der Wind am Achensee weht, die Region will sich auf die Zukunft vorbereiten.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Von Angela Dähling
Engagierte Bürger diskutierten in Maurach darüber, wie sich Achensee-Region entwickeln soll.
Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:
Angela Dähling
+4350403 3062
Verena Langegger
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