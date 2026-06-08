Entwicklung im Fokus

Wie wird der Wind am Achensee wehen? Bevölkerung malt sich die Zukunft aus

Wie auch immer der Wind am Achensee weht, die Region will sich auf die Zukunft vorbereiten.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Engagierte Bürger diskutierten in Maurach darüber, wie sich Achensee-Region entwickeln soll.

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