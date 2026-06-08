Starke Leistungen
Silber und Bronze für Tirol: Junge Talente brillierten bei Schönheits-Wettbewerb
Die Tiroler Abordnung um Beatrice Praxmarer, Verena Lämmle, Elena Kief, Model Lea Praxmarer, Innungs-Geschäftsführerin Melanie Raab und Innungsmeisterin Petra Erhart-Ruffer (v.l.) freute sich mit den erfolgreichen Teilnehmerinnen Sophia Wackerle (l.), Viktora Hauser (5.v.r.) und Lora Berlinger (3.v.r.).
© Patrick Sommeregger-Baurecht
Bei den „juniorSkills 2026“ in Klagenfurt kämpften die besten Nachwuchstalente aus ganz Österreich in den Schönheitsberufen um Medaillen. Silber und Bronze gingen nach Tirol.
Kommentare