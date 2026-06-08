Starke Leistungen

Silber und Bronze für Tirol: Junge Talente brillierten bei Schönheits-Wettbewerb

Die Tiroler Abordnung um Beatrice Praxmarer, Verena Lämmle, Elena Kief, Model Lea Praxmarer, Innungs-Geschäftsführerin Melanie Raab und Innungsmeisterin Petra Erhart-Ruffer (v.l.) freute sich mit den erfolgreichen Teilnehmerinnen Sophia Wackerle (l.), Viktora Hauser (5.v.r.) und Lora Berlinger (3.v.r.).
© Patrick Sommeregger-Baurecht
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Bei den „juniorSkills 2026“ in Klagenfurt kämpften die besten Nachwuchstalente aus ganz Österreich in den Schönheitsberufen um Medaillen. Silber und Bronze gingen nach Tirol.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

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