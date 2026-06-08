Verfahrene Situation: Große Verkehrslösung für Hall scheint derzeit außer Reichweite

Hall stöhnt weiterhin unter dem Durchzugsverkehr Richtung Autobahnanschluss Hall-Mitte. Doch eine große bauliche Lösung scheint aktuell ganz weit weg. Ein Vorstoß der SPÖ sorgte im Gemeinderat für kontroverse Diskussionen. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für einen Dosierampel-Probebetrieb.