Dosierampeln in Vorbereitung
Verfahrene Situation: Große Verkehrslösung für Hall scheint derzeit außer Reichweite
Zehntausende Pkw und Lkw passieren täglich die große Kreuzung am Unteren Stadtplatz in Hall. Vor allem der Durchzugsverkehr zur bzw. von der Autobahn belastet die Stadt massiv.
© Axel Springer
Hall stöhnt weiterhin unter dem Durchzugsverkehr Richtung Autobahnanschluss Hall-Mitte. Doch eine große bauliche Lösung scheint aktuell ganz weit weg. Ein Vorstoß der SPÖ sorgte im Gemeinderat für kontroverse Diskussionen. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für einen Dosierampel-Probebetrieb.
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