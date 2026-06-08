Dosierampeln in Vorbereitung

Verfahrene Situation: Große Verkehrslösung für Hall scheint derzeit außer Reichweite

Zehntausende Pkw und Lkw passieren täglich die große Kreuzung am Unteren Stadtplatz in Hall. Vor allem der Durchzugsverkehr zur bzw. von der Autobahn belastet die Stadt massiv.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Hall stöhnt weiterhin unter dem Durchzugsverkehr Richtung Autobahnanschluss Hall-Mitte. Doch eine große bauliche Lösung scheint aktuell ganz weit weg. Ein Vorstoß der SPÖ sorgte im Gemeinderat für kontroverse Diskussionen. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für einen Dosierampel-Probebetrieb.

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