Nach Tod von Teamkollegen

Rum holte Titel und trauerte: „Niki hat sicher zugeschaut und sich gefreut“

Mit dem Trikot des verstorbenen Niklas Seelaus standen die Rumer Kicker im Kreis.
© SK Rum
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Trotz Schickalsschlag trat Landesligist Rum an und wurde Meister. Man widmete den Titel dem verstorbenen Teamkollegen Niklas Seelaus.

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