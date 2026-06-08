Nach Tod von Teamkollegen
Rum holte Titel und trauerte: „Niki hat sicher zugeschaut und sich gefreut“
Mit dem Trikot des verstorbenen Niklas Seelaus standen die Rumer Kicker im Kreis.
© SK Rum
Trotz Schickalsschlag trat Landesligist Rum an und wurde Meister. Man widmete den Titel dem verstorbenen Teamkollegen Niklas Seelaus.
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