Schreckmoment bei Live-Auftritt: Schlagerstar fällt von Fernsehgarten-Bühne

Panne im „ZDF-Fernsehgarten“: Schlagersängerin Marina Marx ist während eines Live-Auftritts von der Bühne gestürzt. Die Sängerin ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen, sang unbeirrt weiter und beendete den Song professionell barfuß.

Mainz – Schlagerstar Marina Marx ist während eines Auftritts im „ZDF-Fernsehgarten“ von der Bühne gestürzt – aber sich davon nicht in ihrer Performance stören lassen. Die Sängerin („Wahrheit oder Pflicht“) stolperte mit ihren High Heels über den Rand der offenen Plattform und lag kurzzeitig in einer Nische hinter der Bühne, wie in den Live-Bildern der Schlagersendung zu erkennen ist.

Der Sturz hielt Marx jedoch nicht davon ab, unbeirrt weiterzusingen und sich schnell wieder zu berappeln. Den Rest des Songs „Bella Italia è Amore“, den sie mit ihrem Kollegen Nino de Angelo sang, gab sie barfuß zum Besten.

Duett-Partner Nino de Angelo zeigte sich nach dem Auftritt überrascht. © IMAGO/STAR-MEDIA

„Marina, alles ok?“

De Angelo war die Überraschung nach dem Ende des Auftritts anzumerken: „Oh mein Gott! Das war alles so geplant“, scherzte er während des Applauses und fragte seine Kollegin leicht besorgt: „Marina, alles ok?“ Diese nahm die Panne mit Humor. „Alles bestens“, sagte sie, schnappte sich ihre ausgezogenen High Heels und verließ die Bühne.