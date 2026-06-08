Geschäftsführung noch offen

Sozialen Dienste im Stubaital: Damit man so lange wie möglich daheim bleiben kann

Die fünf Gemeinden des Stubaitals gründen den Verband „Soziale Dienste Stubaital“.
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Irene Rapp

Von Irene Rapp

Aus Verein wird Verband: Die „Sozialen Dienste Stubaital“ werden ab 2027 unter anderem im Bereich der Pflege tätig sein.

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