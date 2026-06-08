Kollegen lüfteten romantisches Geheimnis: Dieser Skistar feierte Traumhochzeit

Clement Noel ist einer, der lieber Taten als Worte sprechen lässt. Darum zählt der 29-Jährige auch zu den Besten seiner Zunft. 15 Weltcupsiege verbuchte der Franzose in seiner Karriere, gewann unter anderem die Slalom-Klassiker in Kitzbühel, Schladming, Adelboden oder Madonna di Campiglio. 2022 in Peking hängte sich der Technik-Spezialist zudem Olympia-Gold im Torlauf um den Hals.