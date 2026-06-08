Kollegen lüfteten romantisches Geheimnis: Dieser Skistar feierte Traumhochzeit
Clement Noel ist einer, der lieber Taten als Worte sprechen lässt. Darum zählt der 29-Jährige auch zu den Besten seiner Zunft. 15 Weltcupsiege verbuchte der Franzose in seiner Karriere, gewann unter anderem die Slalom-Klassiker in Kitzbühel, Schladming, Adelboden oder Madonna di Campiglio. 2022 in Peking hängte sich der Technik-Spezialist zudem Olympia-Gold im Torlauf um den Hals.
Nun trägt Noel auch noch Gold am Finger. In Form eines Ringes. Am Wochenende heiratete er seine langjährige Partnerin Julia Bonhomme. Das romantische Geheimnis wurde aber nicht vom Skistar selbst, sondern von seinen Kollegen gelüftet.
AJ Ginnis postete ein Foto der Hochzeitsgesellschaft in seiner Insta-Story, Alexis Pinturault gratulierte dem Paar mit einem vielsagenden Schnappschuss. (TT.com)
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