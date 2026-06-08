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Probe vor Publikum
Freddy Quinn weist den Weg: Ein Abend mit Tobias Moretti und der Schlagertherapie
Tobias Moretti beweist Gespür fürs ölige „Ayayay“.
© Joachim Leitner
Von Joachim Leitner
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