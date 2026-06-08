Fünf Generationen arbeiteten hier
Traditionsgeschäft in Schwaz schließt nach 133 Jahren: „Da tut einem das Herz weh“
Abverkauf bei Tischkultur Orgler in Schwaz. Seniorchefin Herta Köhle berät trotz bevorstehender Schließung ihre Kunden weiterhin mit einem freundlichen Lächeln.
© Dähling
Mit der Schließung von Tischkultur Orgler am Stadtplatz endet eine 133 Jahre lange Firmengeschichte. 30 Jahre lang beriet Seniorchefin Herta Köhler ihre Kunden hier. Ihre Tochter erläutert die Gründe für diese Entscheidung.
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