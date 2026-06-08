Ermittlungen laufen

40-jährige Frau nach Streit mit Mann (44) vor Lienzer Lokal verletzt: Polizei sucht Zeugen

Lienz – Zu einer Auseinandersetzung ist es am Mittwoch, dem 3. Juni, gegen 20.30 Uhr vor einem Lokal in der Kärnter Straße in Lienz gekommen. Betroffen waren eine 41-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Dabei erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades. Wie sich die Tat genau ereignete, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Konkretes wisse man bisher nicht, weil sich die Aussagen der beiden Beteiligten widersprechen. Darum werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Lienz (059133/7230) zu melden. (TT.com)

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Catharina Oblasser

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