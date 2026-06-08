Vom Sportplatz zur Eventbühne

Der Eventsommer am Mehrzweckplatz Schwaz-Ost.

Was im Winter als Eislaufplatz genutzt wird und in den warmen Monaten Schulen und Vereinen als Sportfläche dient, verwandelt sich im Juni wieder in eine vielseitige Eventarena: Der Mehrzweckplatz Schwaz-Ost wird auch 2026 zu einem zentralen Treffpunkt für Feste, Schulveranstaltungen, Vereinsformate und besondere Sommermomente. Den Auftakt macht am Sonntag, den 14. Juni das traditionelle Vatertagsfest des Kiwanis Club Schwaz. Am Montag, den 22. Juni kehrt zudem das Public Viewing zurück nach Schwaz: Österreich trifft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Argentinien. Das Spiel wird live auf einer großen LED-Wall übertragen, Einlass ist ab 18.00 Uhr, Anpfiff um 19.00 Uhr. Der Eintritt beträgt 2 Euro Sicherheitsgebühr, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt. Für Stimmung sorgt Radio U1 Tirol, moderiert wird der Abend von Philipp Wachter. Die Verpflegung übernimmt der SC EGLO Schwaz.

Der Mehrzweckplatz Schwaz-Ost verwandelt sich in eine vielseitige Event-Arena. © Michael Winkler

Weitere Höhepunkte folgen mit dem Vierteltreffen „60 Jahre Viertel Unterland“ am Samstag, den 27. Juni und dem 76. Bataillonsschützenfest des Bataillons Schwaz am Sonntag, den 28. Juni. Dazu kommen Schul- und Kinderfeste, die den Platz auch heuer wieder mit Leben füllen.

Schwazer Weinfest: Feinste Tropfen unter freiem Himmel

Am Freitag, den 26. Juni, und Samstag, den 27. Juni 2026 verwandelt sich der Vorplatz der Stadtgalerien wieder in einen stimmungsvollen Treffpunkt für Weinliebhaber:innen, Genießer:innen und alle, die sommerliche Abende in besonderem Ambiente schätzen. Das Schwazer Weinfest hat sich längst als Fixpunkt im Veranstaltungskalender etabliert und bringt feine Weine, regionale Kulinarik und gesellige Atmosphäre mitten in die Stadt.

Am 26. und 27. Juni steigt das Schwazer Weinfest. © Stadtmarketing Schwaz

Bereits in den vergangenen Jahren lockte das Weinfest zahlreiche Besucher:innen in die Innenstadt. Über 130 Weine von mehr als 15 Winzern aus Österreich und Italien wurden zuletzt präsentiert und luden zum Verkosten, Entdecken und Genießen ein. Dazu gibt es regionale Schmankerl an den Genussständen und eine entspannte Atmosphäre unter freiem Himmel. Organisiert wird das Schwazer Weinfest von Sommelier Andy Wimmer, dem TVB Silberregion Karwendel und der Stadt Schwaz. Der Eintritt ist frei.

Platzkonzerte am Maximilianplatz: Musikalische Sommerabende mitten in der Innenstadt

Die Freitage im Sommer werden auch heuer wieder musikalisch in Schwaz. Von 19. Juni bis 21. August 2026 laden die Schwazer Musikkapellen jeden Freitagabend zu ihren traditionellen Platzkonzerten am Maximilianplatz ein. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr.

Jeden Freitag gibt es im Sommer Platzkonzerte. © Stadtmarketing Schwaz

Der teilüberdachte Maximilianplatz bietet die passende Atmosphäre, um gemeinsam Musik zu genießen, Freund:innen zu treffen und entspannte Sommerabende unter freiem Himmel zu verbringen. Die Konzerte werden abwechselnd von der Knappenmusikkapelle Schwaz und der Stadtmusik Schwaz gestaltet. Besucher:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm von traditionellen Märschen bis hin zu modernen Blasmusikstücken. Auch für kühle Getränke und kleine kulinarische Angebote ist gesorgt. Der Eintritt zu allen Platzkonzerten ist kostenlos. Eine Übersicht der Termine gibt es auf www.schwaz.at

Schwaz ist im Silbersommer-Fieber: Kultur, Musik und Kunst an zahlreichen Schauplätzen

Vom 27. Mai bis zum 04. Juli dauert der 33. Silbersommer, der die Silberstadt Schwaz einmal mehr kulturell bereichert. An zahlreichen Schauplätzen geben sich musikalische, theatralische, und künstlerische Highlights die Klinke in die Hand, vom Poetry Slam über Klassik im Park bis hin zur Ausstellung des diesjährigen Silbersommer-Künstlers Martin Schwarz-Lahnbach ist für große und kleine Kulturfans auf jeden Fall etwas Passendes dabei. Alle Informationen gibt es auf www.schwaz.at oder im Silbersommer-Folder, der an zahlreichen öffentlichen Stellen in ganz Schwaz aufliegt.

Der Silbersommer wird auch 2026 wieder bunt. © Stadtmarketing Schwaz

„Auf ein Wort“: Schwaz lädt zum Stadtforum

Am Mittwoch, den 24. Juni lädt die Stadtgemeinde Schwaz zur öffentlichen Gemeindeversammlung. Der Abend beginnt um 19:00 Uhr mit der Präsentation aktueller Projekte. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, entweder bei der Fragerunde im Plenum oder im Rahmen der anschließenden „Offenen Runde“ ihre Anliegen vorzubringen und sich direkt mit den dafür Zuständigen aus Politik und Verwaltung auszutauschen - direkt, ohne Termin und ganz vertraulich. Die Stadtgemeinde Schwaz lädt Sie herzlich dazu ein, bei „Auf ein Wort“ dabei zu sein.