20.000 haben abgestimmt

Sieger beim großen Voting: Warum die TT-LeserInnen auf diese Pizza abfahren

Im Ristorante Pizza Pazza wird gute Laune verbreitet: Sabrina, Sergio und Valentina Gugliotta freuen sich über den Pizza-Sieg und sind immer für einen Spaß zu haben.
© Patrick Steiner
Nicole Strozzi

Von Nicole Strozzi

Wo gibt es die beliebteste Pizza Tirol? 20.000 TT-LeserInnen haben beim großen Voting mitgemacht. Die Familie Gugliotta aus Axams konnte mit ihrem Ristorante Pizza Pazza überzeugen. Im südlichen Stil geht es dort lebhaft und lustig zu. Nicht umsonst heißt Pizza Pazza „verrückte Pizza".

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

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+4350403 2158

Verena Langegger

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+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

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