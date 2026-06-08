20.000 haben abgestimmt
Sieger beim großen Voting: Warum die TT-LeserInnen auf diese Pizza abfahren
Im Ristorante Pizza Pazza wird gute Laune verbreitet: Sabrina, Sergio und Valentina Gugliotta freuen sich über den Pizza-Sieg und sind immer für einen Spaß zu haben.
© Patrick Steiner
Wo gibt es die beliebteste Pizza Tirol? 20.000 TT-LeserInnen haben beim großen Voting mitgemacht. Die Familie Gugliotta aus Axams konnte mit ihrem Ristorante Pizza Pazza überzeugen. Im südlichen Stil geht es dort lebhaft und lustig zu. Nicht umsonst heißt Pizza Pazza „verrückte Pizza".
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