Sieger beim großen Voting: Warum die TT-LeserInnen auf diese Pizza abfahren

Wo gibt es die beliebteste Pizza Tirol? 20.000 TT-LeserInnen haben beim großen Voting mitgemacht. Die Familie Gugliotta aus Axams konnte mit ihrem Ristorante Pizza Pazza überzeugen. Im südlichen Stil geht es dort lebhaft und lustig zu. Nicht umsonst heißt Pizza Pazza „verrückte Pizza".