Kleinkind in Klinik geflogen
Nach Rasenmäher-Unfall im Unterland: So geht es dem einjährigen Buben
Steinberg am Rofan – Ein eineinhalb jähriger Bub ist am Samstagvormittag in Steinberg am Rofan mit dem Fuß unter das Gehäuse eines Rasenmähers gekommen. Das Kleinkind wurde in der Folge schwer verletzt in die Klinik Innsbruck geflogen.
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