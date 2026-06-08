Eine verspätete Gratulation und ein Welpe: Sophia Thomalla gratulierte ihrem French Open Sieger

Im Center Court in Paris saß Sophia Thomalla nicht, als ihr Freund Alexander Zverev die French-Open-Sieg gewann. Nach Spielende reiste sie aber umgehend in die Hauptstadt Frankreichs und präsentierte wenig später auch ein neues Familienmitglied.

„Er hat es!“ waren die ersten Zeilen, die Sophia Thomolla online schrieb, als Alexander Zverev am Sonntagabend die French Open gewann. Wenig später war in ihrer Instagram-Story „Paris Calling!“ zu lesen. Sie setzte sich umgehend in den Zug nach Paris, um ihrem Liebsten persönlich zu gratulieren.

Sie wollte nicht live zuschauen

Zvererv hatte am 7. Juni 2026 mit dem French-Open-Sieg seinen ersten Grand-Slam-Titel erreicht, während seine Freundin Sophia Thomalla ihn aus der Ferne unterstützte. Thomalla, die sich während Grand-Slam-Turnieren bewusst zurückhält, zeigte ihre Begeisterung und ihren Stolz dann auf Instagram mit emotionalen Posts und Herz-Emojis aus der Entfernung.

Parallel dazu stellte Thomalla ein neues Familienmitglied vor: Dackel Buba, der die Familie um den bereits bekannten Dackel Mishka erweitert. Mishka durfte nach Zverevs Triumph sogar mit auf den Tenniscourt und wurde auf seinem eigenen Instagram-Account humorvoll als „Kind eines Grand-Slam-Champions“ gefeiert.

Schon im April hatte der Hund für Furore gesorgt, als er mit auf das Geburtstagsfoto kam, auf dem der Tennis-Superstar und Mishka friedlich schlummerten.

Aber nicht nur Sophia meldete sich online zum Paris-Sieg zu Wort, um ihren Alexander hochleben zu lassen. Auch Thomallas Mutter Simone, Schauspielerin und Sängerin, gratulierte herzlich und betonte die besondere Verbindung zwischen Zverev und seinem Dackel.