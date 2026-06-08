„Gibt noch viel zu verarbeiten“
„Noch viel zu verarbeiten“: Stilles Gedenken an Amoklauf in Graz vor einem Jahr
Das BORG Dreierschützengasse in Graz war am 10. Juni 2025 Schauplatz eines Amoklaufs eines ehemaligen Schülers. Er erschoss zehn Personen, darunter eine Lehrkraft.
© APA/Scheriau
Am 10. Juni des Vorjahres drang ein ehemaliger Schüler bewaffnet in das BORG Dreierschützengasse in Graz ein und erschoss zehn Personen, danach sich selbst. Schule und Politik bemühen sich um eine behutsame Aufarbeitung.
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