Drei neue Modelle gefahren

Toyota mit Trio im Tatendrang: Die Asiaten setzen voll auf alternative Antriebe

Bisher hat Toyota vom RAV4 mehr als 15 Millionen Stück weltweit verkauft.
© Markus Höscheler
Markus Höscheler

Von Markus Höscheler

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