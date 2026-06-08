Zeit für ein neues Kapitel

Von Haiming bis Ebbs: Welche Kicker ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen

Paul Graziadei (l.) wurde vom FC Natters, Mario Geiersberger (r.) vom SK Ebbs verabschiedet.
© Falk, Böhm
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Kurz vor dem Saisonende verabschiedeten zahlreiche Tiroler Unterhaus-Vereine ihre Kicker in die wohlverdiente Pension. Ein Überblick:

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

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