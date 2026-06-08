Nach Tod von 12-Jähriger in Tirol: Prozess gegen jungen Mann, der Mädchen mit Drogen lockte

Wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher, anderen Sexualdelikten sowie Suchtmittelvergehen muss sich Montagnachmittag am Landesgericht ein Österreicher verantworten. Der Mann soll laut Anklage 12-, 13- und 14-jährige Mädchen mit Drogen gefügig gemacht haben. Eines der Mädchen verstarb mittlerweile an einer Überdosis.