Drei Jahre Haft drohen
Nach Tod von 12-Jähriger in Tirol: Prozess gegen jungen Mann, der Mädchen mit Drogen lockte
Dem 21-Jährigen drohen bis zu drei Jahre Haft.
© BARBARA GINDL
Wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher, anderen Sexualdelikten sowie Suchtmittelvergehen muss sich Montagnachmittag am Landesgericht ein Österreicher verantworten. Der Mann soll laut Anklage 12-, 13- und 14-jährige Mädchen mit Drogen gefügig gemacht haben. Eines der Mädchen verstarb mittlerweile an einer Überdosis.
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