Drei Jahre Haft drohten
Nach Tod von drei Mädchen in Tirol: Prozess gegen 21-Jährigen, der Jugendliche mit Drogen lockte
Der 21-Jährige in Begleitung der Justizwache.
© Liebl Daniel
Wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher, anderen Sexualdelikten sowie Suchtmittelvergehen musste sich Montagnachmittag am Landesgericht ein Österreicher verantworten. Der junge Mann wollte laut Anklage 13- und 14-jährige Mädchen mit Drogen gefügig gemacht haben. Eine Haftstrafe erging.
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