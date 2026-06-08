Drei Jahre Haft drohten

Nach Tod von drei Mädchen in Tirol: Prozess gegen 21-Jährigen, der Jugendliche mit Drogen lockte

Der 21-Jährige in Begleitung der Justizwache.
© Liebl Daniel
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher, anderen Sexualdelikten sowie Suchtmittelvergehen musste sich Montagnachmittag am Landesgericht ein Österreicher verantworten. Der junge Mann wollte laut Anklage 13- und 14-jährige Mädchen mit Drogen gefügig gemacht haben. Eine Haftstrafe erging.

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