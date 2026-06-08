Drei Jahre Haft drohen

Nach Tod von Zwölfjähriger in Tirol: Prozess gegen jungen Mann, der Mädchen mit Drogen lockte

Dem 21-Jährigen drohen bis zu drei Jahre Haft.
© BARBARA GINDL
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher, anderen Sexualdelikten sowie Suchtmittelvergehen muss sich Montagnachmittag am Landesgericht ein Österreicher verantworten. Der Mann soll laut Anklage 12-, 13- und 14-jährige Mädchen mit Drogen gefügig gemacht haben. Eines der Mädchen verstarb mittlerweile an einer Überdosis.

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