Abbieger zu spät bemerkt: Klein-Lkw krachte in Waidring in Gegenverkehr

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Montagmorgen in Waidring zwei Verletzte gefordert. Ein 23-jähriger Lkw-Lenker bemerkte zu spät, dass ein Fahrzeug vor ihm abbiegen wollte. Beim Versuch auszuweichen, kollidierte er mit dem Gegenverkehr.

Waidring – Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Loferer Bundesstraße (B178) in Waidring ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 38-jähriger Österreicher mit seinem Klein-Lkw nach links abbiegen. Ein nachfolgender, 23-jähriger Lenker eines weiteren Klein-Lkw bemerkte das jedoch zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, versuchte der 23-Jährige, nach links auszuweichen.

Klein-Lkw prallte gegen Pkw

Bei diesem Manöver stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, der von einer 33-jährigen Österreicherin gelenkt wurde. In der Folge prallte sein Klein-Lkw auch noch gegen das Fahrzeug des abbiegenden 38-Jährigen.