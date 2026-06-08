Gewalt in Innsbrucker Notschlafstelle: Ruf nach Akutmaßnahmen wird immer lauter

Akuter Personalmangel, massive gewaltsame Übergriffe auf Klienten und Belegschaft: Mitarbeiter der Innsbrucker Notschlafstelle am Schusterbergweg haben mit ihrem Hilferuf eine breite politische Debatte ausgelöst. Zentrale Forderungen sind eine Aufstockung von Fachpersonal und ein umfassendes Sicherheitskonzept.

Innsbruck – Massive personelle Unterbesetzung, Dutzende Fälle von körperlichen und verbalen Übergriffen von Klienten gegenüber anderen Bewohnern und MitarbeiterInnen: Nachdem das Personal der Notschlafstelle am Innsbrucker Schusterbergweg intern und nun auch medial Alarm geschlagen hat, ist die politische Debatte jetzt voll losgebrochen.

Wie berichtet, wurden in der Einrichtung seit Juli 2025 in Summe 98 Gewaltvorfälle dokumentiert. Der Großteil betrifft Klienten selbst, aber auch die Belegschaft berichtet von teils massiven Übergriffen – und fühlt sich im Stich gelassen. Der ressortzuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ) und die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) stehen heftig in der Kritik.

Die Alternative Liste Innsbruck (ALi) trug diese Kritik am Montag mit einer Pressekonferenz direkt vors Landhaus – und will den Druck weiter erhöhen. „Wenn Menschen, die Hilfe anbieten wollen, selbst einen Hilferuf starten, läuft etwas gehörig falsch“, meinte Gemeinderat Mesut Onay – zumal diese durch das Öffentlichmachen der Zustände ja auch ihre eigene berufliche Existenz aufs Spiel setzen würden.

„Stopp“: Neben der Belegschaft der TSD-Notschlafstelle am Schusterbergweg fordern auch diverse politische Fraktionen Sofortmaßnahmen ein. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

„Unersetzbarer Anker in Notsituationen“

ALi fordert „Akutmaßnahmen unter Einbindung der Belegschaft“ ein. Schließlich sei die Notschlafstelle ein „unersetzbarer Anker für Menschen in Notsituationen“, die ansonsten auf der Straße landen würden, wie Gemeinderätin Evi Kofler betont. Hinzu kommt: Diverse gesellschaftspolitische Entwicklungen – Verschärfungen am Arbeits- und Wohnungsmarkt, Zunahme an psychischen und Suchterkrankungen – schlagen vort Ort direkt auf und sorgen für eine weitere Zuspitzung.

Wenn Menschen, die Hilfe anbieten wollen, selbst einen Hilferuf starten, läuft etwas gehörig falsch. Mesut Onay, Alternative Liste Innsbruck

„An der Sicherheit von Belegschaft und Klienten einer Noteinrichtung darf nicht gespart werden“, fasst Onay zusammen. Eine Landeseinrichtung – die TSD sind eine Landestochter – müsse Schutz bieten können.

Hier brauche es ausreichend und speziell geschultes Personal, etwa für Kriseninterventionen, fordert ALi, so wie das im Vertrag zwischen Land und TSD auch vorgesehen sei. Teils sollen, wie berichtet, im Abenddienst nur zwei MitarbeiterInnen für rund 80 Klienten zuständig gewesen sein.

Forderung nach mehr Sozialarbeitern und Security-Schleuse

Der Einsatz von Stützkräften, oft ehemalige Asylwerber, sei zwar „durchaus sinnvoll“, weil diese auch Sprachkenntnisse mitbringen, sind sich Kofler und Onay einig. „Sie haben aber nicht die notwendige sozialarbeiterische Ausbildung und Kompetenz.“ Es brauche also mehr SozialarbeiterInnen vor Ort, vor allem in den Abendstunden. Aktuell gibt es, wie berichtet, für SozialarbeiterInnen nur 37 Wochenstunden, was knapp einer Vollzeitstelle entspricht.

Nötig sei außerdem ein Sicherheitskonzept, das laufend und flexibel an die aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen angepasst werden kann, erklärt ALi, ob mit fixer externer Security oder zusätzlichen Mitarbeitern. Konkret brauche es bei der Notschlafstelle „eine Schleuse mit geschultem, deeskalierendem Sicherheitspersonal“, sagt Onay. Aktuell gelange Gefährdungspotenzial von außen zu leicht in die Einrichtung.

Mesut Onay und Evi Kofler wollen auch auf stadtpolitischer Ebene Druck machen. © Michael Domanig

Stadtpolitische Initiative geplant

Obwohl das Personal unter solchen Bedingungen arbeiten müsse, seien die MitarbeiterInnen in ihren Forderungen und Verbesserungsvorschlägen weiter „unglaublich konstruktiv“, ergänzt Kofler, die auch Landessprecherin der Gewerkschaftlichen Linken ist.

Bei den Verantwortlichen ortet ALi bislang vor allem „Ausflüchte“. Landeshauptmann-Stellvertreter Wohlgemuth sei gefordert, „vom Vertröstungs- in den Arbeitsmodus zu kommen“ und, ebenso wie die TSD-Geschäftsführung, „die Notsituation endlich als solche anzuerkennen“, sagt Onay.

Obwohl die Stadt Innsbruck nicht in Personalverantwortung für die Notschlafstelle ist, sieht ALi diese als Standortgemeinde ebenfalls gefordert. Die Alternative Liste strebt daher eine möglichst breite Initiative auf stadtpolitischer Ebene an, um den Druck auf Land und TSD zu erhöhen. Ob dies als Initiativantrag, als dringliche Anfrage oder in anderer Form erfolgt, war vorerst noch offen.

Weitere politische Reaktionen zu den Vorfällen in der Notschlafstelle „Die Landesregierung muss endlich handeln“, fordert zum wiederholten Male Zeliha Arslan, die Sozialsprecherin der Tiroler Grünen. Sie kündigt eine Landtagsanfrage zur personellen Besetzung und zum Sicherheitskonzept der Notschlafstelle an. Als konkrete Maßnahmen brauche es „mehr SozialarbeiterInnen, ausreichend Personal im Dienst, fixe Sicherheitsstrukturen und klare Abläufe für Krisensituationen“. Wenn, wie berichtet wurde, „zwei MitarbeiterInnen am Abend für rund 80 Menschen verantwortlich sind, dann reden wir nicht mehr über schwierige Arbeitsbedingungen, sondern über grobe Fahrlässigkeit“, kritisiert Arslan. Die Notschlafstelle sei oft letzte Anlaufstelle für Menschen in massiven Lebenskrisen, von Obdachlosigkeit Betroffene, Personen mit psychischen, Alkohol- und Suchterkrankungen. „Wer eine Einrichtung betreibt, in der Menschen mit hochkomplexen Problemlagen zusammenkommen, kann diese Einrichtung nicht mit einem Minimum an Personal absichern“, schließt Arslan. Scharfe Kritik kommt auch von NEOS-Klubobfrau Birgit Obermüller: Konflikte seien in einer Notschlafstelle oftmals leider unvermeidbar. „Es ist aber die Aufgabe der Politik, sowohl für eine adäquate Unterbringung der KlientInnen als auch für den Schutz der MitarbeiterInnen die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen“, erklärt Obermüller. Wenn die Sicherheit des Personals dermaßen gefährdet sei, müsse sich niemand wundern, wenn man keine qualifizierten SozialarbeiterInnen findet, die dort ihren Dienst verrichten wollen. Auch wenn LHStv. Wohlgemuth bei den TSD „einen längst überfälligen Sparkurs angeordnet hat, darf dieser nicht auf dem Rücken der betroffenen MitarbeiterInnen ausgetragen werden“, so Obermüller. Zugleich brauche es aber auch einen „konsequenten Umgang mit all jenen, die regelmäßig Leib und Leben von MitarbeiterInnen und anderen KlientInnen gefährden“. Zuvor hatten auch Liste Fritz, FPÖ und KPÖ bereits Stellung bezogen: Klubobmann Markus Sint (Liste Fritz) fordert „die sofortige Erarbeitung und Umsetzung eines umfassenden Sicherheitskonzeptes mit klaren Abläufen bei Bedrohungen und Übergriffen, wirksamen Präventionsmaßnahmen, besserer Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eigenem Sicherheitspersonal vor Ort“. Die schwarz-rote Landesregierung dürfe sich „nicht länger wegducken“.

(Liste Fritz) fordert „die sofortige Erarbeitung und Umsetzung eines umfassenden Sicherheitskonzeptes mit klaren Abläufen bei Bedrohungen und Übergriffen, wirksamen Präventionsmaßnahmen, besserer Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eigenem Sicherheitspersonal vor Ort“. Die schwarz-rote Landesregierung dürfe sich „nicht länger wegducken“. Für den Innsbrucker FPÖ-Gemeinderat Reini Happ ist TSD-Geschäftsführer Florian Stolz rücktrittsreif: Diesem sei „der Ernst der Lage offenbar noch immer nicht bewusst“. Auch LHStv. Wohlgemuth sei „gefordert, endlich aktiv zu werden oder selbst den Hut zu nehmen“. Seit eineinhalb Jahren habe er, Happ, auf die Zustände in der Notschlafstelle aufmerksam gemacht. „Die Zeit des Schönredens muss jetzt endlich vorbei sein. Dazu gehört auch, offen auszusprechen, dass die Probleme vorwiegend von Migranten verursacht werden.“

ist TSD-Geschäftsführer Florian Stolz rücktrittsreif: Diesem sei „der Ernst der Lage offenbar noch immer nicht bewusst“. Auch LHStv. Wohlgemuth sei „gefordert, endlich aktiv zu werden oder selbst den Hut zu nehmen“. Seit eineinhalb Jahren habe er, Happ, auf die Zustände in der Notschlafstelle aufmerksam gemacht. „Die Zeit des Schönredens muss jetzt endlich vorbei sein. Dazu gehört auch, offen auszusprechen, dass die Probleme vorwiegend von Migranten verursacht werden.“ „Die Mitarbeiter der Notschlafstelle leisten täglich eine unverzichtbare Arbeit mit einem sehr herausfordernden Klientel“, betont KPÖ-Landessprecherin Pia Tomedi, im Brotberuf selbst Sozialarbeiterin. „Dafür gebührt ihnen nicht nur Dank, sondern auch politische Unterstützung – und vor allem ein verlässlicher Dialog.“ Die KPÖ biete für diesen Dialog weiter ihre Unterstützung an.