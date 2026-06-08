Tote, verletzte und vermisste Schafe: Wolf in Osttirol zum Abschuss freigegeben
Schlaiten – Im Bezirk Lienz wurde am Montag ein Wolf zum Abschuss freigegeben. Der Abschussverordnung des Landes vorausgegangen waren mehrere Schafsrisse vergangene Woche in einem Almgebiet in der Gemeinde Schlaiten: Dort wurden acht tote und fünf verletzte Tiere entdeckt und durch den zuständigen Amtstierarzt begutachtet. Das Rissbild deutet demnach auf einen Wolf hin. Weitere Schafe werden vermisst, heißt es in einer Aussendung des Landes.
Die Verordnung gilt ab sofort bis einschließlich 16. Juli. Die betroffene Jägerschaft sei bereits informiert worden. Erst vergangene Woche war im Bezirk Lienz eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen worden.
Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. (TT.com)
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