Tote, verletzte und vermisste Schafe: Wolf in Osttirol zum Abschuss freigegeben

Schlaiten – Im Bezirk Lienz wurde am Montag ein Wolf zum Abschuss freigegeben. Der Abschussverordnung des Landes vorausgegangen waren mehrere Schafsrisse vergangene Woche in einem Almgebiet in der Gemeinde Schlaiten: Dort wurden acht tote und fünf verletzte Tiere entdeckt und durch den zuständigen Amtstierarzt begutachtet. Das Rissbild deutet demnach auf einen Wolf hin. Weitere Schafe werden vermisst, heißt es in einer Aussendung des Landes.