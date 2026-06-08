Trump stoppte Angriffe, verlor aber die Kontrolle

Zwischen dem Iran und Israel drohte ein neuer Krieg zu entflammen. Trump-Appell konnte gegenseitige Angriffe doch noch aufhalten.

Der Iran hat seine Angriffe auf Israel Montagmittag für beendet erklärt. In der Folge sagte auch Israel auf Druck aus Washington ein Ende seiner Militärschläge gegen den Iran zu. US-Präsident Donald Trump hatte den Iran und Israel kurz davor nach neuen, massiven gegenseitigen Angriffen aufgefordert, diese sofort einzustellen. „Israel und der Iran müssen unverzüglich aufhören zu schießen“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Und er verkündete: „Beide Seiten, Israel und Iran, streben eine sofortige Waffenruhe an! Die finalen Friedensverhandlungen laufen, sofern ihnen nicht Ignoranz oder Dummheit in die Quere kommen. Die Blockade (der für den Ölhandel wichtigen Seestraße von Hormuz) bleibt bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens in vollem Umfang bestehen. Es sollte schnell gehen.“

📽️ Video | Iran erklärt Angriffe für beendet

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Vergeltung für Beirut

Der Iran hatte am Sonntag Israel als Antwort auf massive Angriffe der israelischen Armee auf Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut, die als Hochburgen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah gelten, angegriffen. Es waren die ersten Angriffe seit Inkrafttreten der zwischen Washington und Teheran vereinbarten Waffenruhe vor zwei Monaten. Der Iran soll seit Sonntagabend fast 30 Raketen auf Israel abgefeuert haben. Reporter berichteten von mehreren Explosionen über Jerusalem. Israel reagierte am Montag seinerseits mit Luftangriffen auf den Iran. Dabei wurden Luftverteidigungs- und Radarsysteme im ganzen Land sowie eine petrochemische Anlage zur Herstellung von Raketentreibstoff ins Visier genommen. Irans Staatsfernsehen berichtete auch von Explosionen in der Hauptstadt Teheran.

Netanjahu ließ Trump abblitzen

US-Präsident Trump hatte dem Nachrichtenportal Axios zufolge am Sonntag versucht, Israels Regierungschef Netanjahu von Gegenangriffen auf den Iran abzuhalten. „Ich werde Bibi sofort anrufen und ihm sagen, dass er nicht zurückschlagen soll“, soll er erklärt haben. Im Interview mit der Financial Times betonte Trump zudem: „Ich habe das Sagen.“ Doch Israels Regierungschef ließ Trump abblitzen und befahl die Gegenschläge.

Der US-Präsident rief auch die Führung in Teheran zur Zurückhaltung auf. In einem Interview mit dem Sender Fox News sagte Trump, an den Iran gerichtet: „Ihr habt eure Raketen abgefeuert, es reicht jetzt, kehrt an den Verhandlungstisch zurück und schließt ein Abkommen.“