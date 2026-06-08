Klagsbriefe, Chaos und Kassasturz: Auch ÖSV stellt sich gegen FIS-Präsident Eliasch

Die Lage spitzt sich zu, selbst Klagsbriefe wurden verschickt und auch Athleten wie der Schweizer Alpin-Superstar Marco Odermann fordern ein Ende der Ära von FIS-Präsident Johan Eliasch. Am Donnerstag wird in Belgrad gewählt, das Ski-Lager war selten so gespalten. Und der Milliardär unternimmt alles, um an der Macht zu bleiben.