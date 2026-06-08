Frau brach durch Geländer

Bürgermeister nach Wanderunfall in Volders: „Die Verantwortung liegt zu 100 Prozent bei uns“

Ausgerechnet an einer Stelle, an der das Gelände abschüssig ist, brach das Holzgeländer. Die 85-Jährige stürzte mehrere Meter ab, bevor sie sich festhalten konnte.
© Clemens Markart
Anna Schafferer

Von Anna Schafferer

Eine 85-jährige Frau lehnt sich gegen ein Geländer auf einem Gemeindewanderweg in Volders. Das Holz bricht, die Frau stürzt ab. Nun ermittelt die Polizei. Denn für die Gemeinde könnte das rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

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